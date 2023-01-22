Холанн оформил четвертый хет-трик в 19-м матче в АПЛ и побил рекорд ван Нистелроя

Сегодня, 18:40
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн забил три года в матче 21-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона».
Норвежец оформил свой четвертый хет-трик в 19-м матче в АПЛ, побив рекорд экс-форварда «Манчестер Юнайитед» Руда ван Нистелроя, который оформил четыре хет-трика в первых 65 матчах.
19 матчей — Эрлин Холанн
65 матчей — Руд ван Нистелрой
81 матчей — Луис Суарес
86 матчей — Алан Ширер
89 матчей — Робби Фаулер
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования