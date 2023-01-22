Холанн оформил четвертый хет-трик в 19-м матче в АПЛ и побил рекорд ван Нистелроя

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн забил три года в матче 21-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона».

Норвежец оформил свой четвертый хет-трик в 19-м матче в АПЛ, побив рекорд экс-форварда «Манчестер Юнайитед» Руда ван Нистелроя, который оформил четыре хет-трика в первых 65 матчах.

19 матчей — Эрлин Холанн

65 матчей — Руд ван Нистелрой

81 матчей — Луис Суарес

86 матчей — Алан Ширер

89 матчей — Робби Фаулер