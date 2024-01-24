Холанн опубликовал совместное фото с Хабибом

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинн Холанд встретился в ОАЭ с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым. Спортсмены сфотографировались вместе.

«Приятно встретиться с легендой», — подписал кадр норвежец.

35-летний Хабиб является бывшим чемпионом UFC в легком весе. На уровне UFC он выиграл все свои 29 боев.

23-летний форвард выступает за «Манчестер Сити» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел за «горожан» 22 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.