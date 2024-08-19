Холанн: «Кукурелья — забавный парень. В прошлом сезоне он просил у меня футболку»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн после победы в 1-м туре АПЛ над «Челси» (2:0) поделился мнением о неуважительной песне защитника лондонцев Марка Кукурельи.

«Этот Кукурелья — забавный парень. В прошлом сезоне он просил у меня футболку, а этим летом он поет про меня песню», — приводит слова Холанна TalkSport.

Во время празднования победы на Евро-2024 в составе сборной Испании Кукурелья исполнил песню: «Куку-куку-релья, он ест паэлью, Куку-куку-релья, он пьет «Эстреллу», трепещи, Холанн, потому что идет Кукурелья».

В следующем матче чемпионата Англии «Челси» сыграет в гостях против «Вулверхэмптона» 25 августа, а «Манчестер Сити» днем ранее примет «Ипсвич Таун».