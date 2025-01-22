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Холанн — о шансах перейти в «Реал» или «Барселону»: «Что вы хотите, чтобы я сказал? Я подписал контракт на 9,5 года»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн ответил на вопрос о своем будущем.

24-летнего норвежца спросили о том, закрывает ли контракт с клубом на 9,5 года его шансы на переход в «Реал» или «Барселону».

«Я только что подписал контракт на 9,5 года, так что вы хотите, чтобы я сказал? Конечно, я доволен этим, меня это устраивает. Как я уже сказал, я очень доволен своим выбором и с нетерпением жду возможности провести много лет в Манчестере, и это действительно так», — цитирует Холанна журналист Сэм Ли.

Эрлин Холанн
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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