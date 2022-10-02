Холанн — первый игрок в АПЛ, сделавший хет-трик в трех домашних матчах подряд

В матче чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (6:3) нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн забил три гола.

Холанн оформил первый хет-трик для игрока «Манчестер Сити» в матче против «Манчестер Юнайтед» с 1970 года — тогда это сделал Фрэнсис Ли.

Норвежец забивает по три мяча уже в трех домашних играх своей команды. Холанн — первый игрок в истории АПЛ, добившийся подобного свершения.

Холанн догнал по количеству хет-триков в премьер-лиге нападающего «МЮ» Криштиану Роналду. У футболистов теперь по три хет-трика в этом турнире. При этом Холанну для покорения этой отметки понадобилось всего 8 матчей, в Роналду — 232.

Напомним, что Эрлин Холанн перебрался в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в летнее трансферное окно.