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Сегодня, 21:25

Холанн побил клубный рекорд «Манчестер Сити» по числу голов в сезоне АПЛ

Виталий Косик
Корреспондент
Эрлин Холанн.
Фото Global Look Press
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Нападающий Эрлинг Холанн побил рекорд по количеству голов в сезоне за «Манчестер Сити».

Сейчас «горожане» принимают на своем поле «Борнмут». Норвежский нападающий отличился забитым мячом на 29-й минуте встречи.

Таким образом, Холанн оформил свой 27-й гол в текущем сезоне АПЛ. Ранее рекорд принадлежал аргентинскому экс-нападающему «горожан» Серхио Агуэро, который забил 26 мячей в сезоне-2014/15.

22-летний форвард проводит своей первый сезон за «Сити». Всего он сыграл за команду 33 матча во всех турнирах, забил 33 гола и отдал четыре результативные передачи.

Англия. Премьер-лига. 25-й тур
25 февр, 20:30. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
Манчестер Сити

Серхио Агуэро
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Борнмут
ФК Манчестер Сити
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