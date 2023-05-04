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Сегодня, 00:05

Холанн побил рекорд АПЛ по голам за один сезон

Евгений Козинов
Корреспондент
Эрлин Холанн.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн забил гол в матче 28-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма» (3:0). Для 22-летнего норвежца это 35-й мяч в этом сезоне АПЛ он установил рекорд по голам за один сезон.

Холанн побил рекорды Алана Ширера и Энди Коула, которые забивали по 34 гола за «Блэкберн» в сезоне-1994/95 и за «Ньюкасл» в сезоне-1993/94 соответственно. Однако они забивали при чемпионате с 22 командами, когда играли 42 тура.

«Манчестер Сити» осталось сыграть 5 матчей в нынешнем сезоне АПЛ. Команда набрала 79 очков и идет на первом месте.

Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
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