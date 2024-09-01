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Сегодня, 06:27

Холанн повторил достижение Кейна, Анри и Оуэна в АПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
Эрлин Холанн.
Фото Reuters
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн забил три гола в матче 3-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (3:1).

Для 24-летнего норвежца этот хет-трик стал восьмым в чемпионате Англии. Столько же у Майкла Оуэна, Гарри Кейна и Тьерри Анри. Лидером по этому показателю является Серхио Агуэро (12).

Холанну понадобилось 69 матчей для оформления восьми хет-триков, тогда как у Анри на это ушло 258 игр, у Кейна — 320, у Оуэна — 326.

Нападающий «Манчестер Сити» в текущем сезоне АПЛ забил 7 голов в трех играх.

Гарри Кейн
Майкл Оуэн
Тьерри Анри
Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
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