Холанн повторил достижение Суареса по голам в АПЛ

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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн повторил достижение экс-нападающего «Ливерпуля» Луиса Суареса по забитым голам в АПЛ.
Норвежский форвард забил 16 голов за последние 10 матчей «Манчестер Сити». Столько же забивал уругвайский нападающий за «Ливерпуль» в 2013 году, сообщает пресс-служба АПЛ.
35-летний игрок выступал за «Ливерпуль» с 2011 по 2014 год. За 133 матча форвард забил 82 гола и отдал 47 голевых передач.
22-летний норвежец перешел в «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно из дортмундской «Боруссии». За 17 матчей форвард забил 23 гола и отдал три голевые передачи во всех турнирах.
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Основные источники исследования