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Сегодня, 12:14

Холанн повторил историческое достижение Эндрю Коула и Майкла Оуэна в АПЛ

Виктория Кравченко
Эрлин Холанн.
Фото Reuters
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн в матче 36-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (5:1) оформил второй хет-трик в первых таймах матчей чемпионата Англии.

23-летний норвежец стал третьим футболистом в истории первенства, сделавшим за свою карьеру больше одного хет-трика в первых таймах матчей АПЛ, наряду с экс-нападающими «Манчестер Юнайтед» Эндрю Коулом и Майклом Оуэном.

23-летний норвежец лидирует в списке лучших бомбардиров АПЛ с 25 забитыми мячами, опережая Коула Палмера («Челси») и Александра Исака («Ньюкасл»), отличившихся по 20 раз.

«Манчестер Сити» набрал 82 очка в 35 матчах и находится на второй строчке в таблице АПЛ. У команды есть один матч в запасе. Первое место занимает «Арсенал» с 83 баллами в 36 играх, третье — «Ливерпуль» (75 очков в 35 матчах).

Эрлин Холанн
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Манчестер Сити
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