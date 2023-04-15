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Сегодня, 22:44

Холанн превзошел личные рекорды Роналду и Суареса по голам за сезон в АПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
Эрлин Холанн.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн превзошел рекорды Криштиану Роналду и Луиса Суареса по голам за сезон в АПЛ.

Как сообщает Twitter-аккаунт William Hill, на счету норвежца 32 мяча в английской лиге. Роналду и Суарес забивали максимум 31 гол за сезон в АПЛ: экс-игрок «Манчестер Юнайтед» 31 раз поразил ворота соперников в чемпионате Англии-2007/08, а бывшему форварду «Ливерпуля» эта отметка покорилась в сезоне-2013/14.

Ранее стало известно, что 22-летний Холанн повторил рекорд Мохамеда Салаха, который забил 32 мяча в сезоне-2017/2018.

Всего в текущем сезоне у форварда 47 забитых мячей и 6 голевых передач в 40 играх за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

Источник: William Hill
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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