Холанн признался, что в детстве ему советовали сделать выбор в пользу гандбола

Форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн рассказал, что бывший тренер сборной Норвегии по гандболу Торир Хергейрссон в детстве пытался его переманить в свой вид спорта.

«Он действительно сказал мне о своем желании, чтобы я сделал ставку на гандбол, потому что считал, что я по-настоящему мог быть хорош в этом», — цитирует Холанна NRK.

Нападающий считает, что он мог бы преуспеть в гандболе, но предпочел футбол и не жалеет об этом выборе.

Холанн начинал футбольную карьеру в норвежских «Брюне» и «Молде». Позже он играл за «Зальцбург» и дортмундскую «Боруссию», а в 2022 году присоединился к «Ман Сити». В нынешнем сезоне 24-летний норвежец провел 22 матча за «горожан» во всех турнирах, отметившись 18 голами и одной результативной передачей.