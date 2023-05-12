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Сегодня, 18:06

Холанн признан лучшим игроком апреля в чемпионате Англии

Ана Горшкова
Корреспондент
Эрлин Холанн.
Фото Reuters
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Лучшим игроком апреля в чемпионате Англии признан форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн.

В четырех матчах норвежец забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Также на приз претендовали Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»), Александер Исак («Ньюкасл»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Доминик Соланке («Борнмут»), Олли Уоткинс («Астон Вилла») и Каллум Уилсон («Ньюкасл»).

Ранее Холанн был признан лучшим футболистом года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов.

Эрлин Холанн
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