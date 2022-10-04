Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 18:54

Холанн признан лучшим игроком «Манчестер Сити» в сентябре

Мария Гусева

Нападающий Эрлин Холанн стал лучшим игроком «Манчестер Сити» в сентябре, обойдя в голосовании Кевина де Брейне и Фила Фодена, сообщает пресс-служба клуба.

Холанн забил 5 мячей в 4 матчах за «горожан» в прошедшем месяце.

22-летний норвежец признавался лучшим игроком английской премьер-лиги (АПЛ) и «Манчестер Сити» в августе.

В нынешнем сезоне на счету нападающего 17 голов и 3 голевые передачи в 11 играх за «Сити» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Смелость или обман? Зачем ЦСКА меняет вратаря в овертайме
Прогноз на матч «Айнтрахт» — «Тоттенхэм» 4 октября 2022 года
Глава МВД Сербии Вулин ответил послу Украины на призыв к антироссийским санкциям
Пугачева отреагировала на критику в свой адрес
В Подмосковье задержали водителя автомобиля с телом выкопанной из могилы женщины
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Ван де Бек намерен покинуть «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно