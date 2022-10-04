Холанн признан лучшим игроком «Манчестер Сити» в сентябре

Нападающий Эрлин Холанн стал лучшим игроком «Манчестер Сити» в сентябре, обойдя в голосовании Кевина де Брейне и Фила Фодена, сообщает пресс-служба клуба.

Холанн забил 5 мячей в 4 матчах за «горожан» в прошедшем месяце.

22-летний норвежец признавался лучшим игроком английской премьер-лиги (АПЛ) и «Манчестер Сити» в августе.

В нынешнем сезоне на счету нападающего 17 голов и 3 голевые передачи в 11 играх за «Сити» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.