Холанн прокомментировал победный матч «Манчестер Сити» над «Брайтоном»

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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн поделился мнением по поводу победного матча над «Брайтоном» (3:1) в 13-м туре АПЛ. В этой встрече норвежец оформил дубль.
«Работа сделана, на очереди матч Лиги чемпионов во вторник. Впереди — особенная игра», — написал он в социальных сетях.
В нынешнем сезоне АПЛ 22-летний футболист забил 17 голов и сделал 3 ассиста в 13 матчах. «Ман Сити» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на 1 очко.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования