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Сегодня, 01:25

Холанн — о победе над «Арсеналом»: «Сити» снова в деле»

Евгений Козинов
Корреспондент
Эрлин Холанн.
Фото Reuters
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:1) в перенесенном матче 12-го тура чемпионата Англии.

«Сити» — это Мы, а не я. Да, это было чемпионское выступление. Небольшая корректировка в перерыве от Хосепа Гвардиолы помогла нам. Иногда нам необходимо играть в таком духе, и это то, что мы сделали сегодня — горжусь каждым парнем. Мы все можем согласиться с тем, что «Арсенал» был лучшей командой в этом сезоне, поэтому играть против них непросто, но мы провели потрясающую игру и набрали три очень важных очка — мы снова в деле", — цитирует BBC Холанна.

«Манчестер Сити» сравнялся по очкам с «Арсеналом» — по 51. «Горожане» вышли на первое место в турнирной таблице благодаря дополнительным показателям, но у «канонира» есть еще игра в запасе.

Эрлин Холанн
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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