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Сегодня, 03:20

Холанн: «У меня есть цель на сезон, но я не могу ее назвать»

Евгений Козинов
Корреспондент
Эрлин Холанн.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн прокомментировал победу над «Лидсом» (3:1) в матче 17-го тура чемпионата Англии. В этой встрече норвежец оформил дубль.

«У меня есть цель, но я не могу ее назвать. Я только что сказал в раздевалке, что мог забить пять мяче, хотя самое главное, что мы выиграли. Сейчас «Арсенал» на вершине, поэтому мы должны охотиться за ними. Я, как нападающий, должен забивать больше.

Наблюдать за тем, как другие забивают ради побед на чемпионате мира, мотивировало и раздражало меня. Я более голоден и более готов, чем когда-либо. Сегодня на трибуне были мои отец и мать. Это особенное событие. Я счастлив — это особый момент в моей карьере. В своих самых безумных фантазиях не мог представить себе, что буду на «Элланд Роуд» и буду забивать за «Манчестер Сити» против «Лидса», — цитирует BBC Холанна.

«Манчестер Сити» с 35-ю очками идет на второй строчке в АПЛ. «Лидс» занимает 15-е место — 15 очков.
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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