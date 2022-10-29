Холанн пропустит игру «Манчестер Сити» против «Лестера»

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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн пропустит матч 14-го тура АПЛ против «Лестера».
22-летний норвежец не попал в заявку на игру. Во вторник, 25 сентября во время матча Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (0:0) Холанн получил сильный ушиб, из-за которого был заменен в перерыве.
В сезоне-2022/23 Холанн забил 22 гола и сделал 3 результативных передачи в 16 матчах за «Манчестер Сити».
Матч «Лестер» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 29 октября и начнется в 14.30 по московскому времени.
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