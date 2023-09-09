Холанн рассказал, что думает об игре Роналду и Месси: «Они делали сумасшедшие вещи»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн поделился мнением об игре капитана «Аль-Насра» Криштиану Роналду и нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.

«Похоже, все думают, что после многолетнего противостояния Месси и Роналду наступила эпоха Холанна против Мбаппе, но нужно подчеркнуть, что Месси и Криштиану делали сумасшедшие вещи. И важно помнить, что они до сих пор их делают. Хоть они и становятся старше, но остаются фантастическими игроками. Иметь возможность наблюдать за этими двумя выдающимися чемпионами — это привилегия.

Я никогда не противопоставляю себя другим игрокам. Я не такой человек. Я сосредоточен на себе и хочу становиться лучше с каждым днем, продолжать получать удовольствие от того, что делаю, быть лучшей версией себя", — приводит слова Холанна France Football.

В сезоне-2022/23 норвежский футболист провел 53 матча за «Манчестер Сити» во всех турнирах, отметился 52 голами и 9 результативными передачами. Также 23-летний форвард вместе с «горожанами» взял требл — команда выиграла АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.