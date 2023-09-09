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Сегодня, 15:14

Холанн рассказал, что думает об игре Роналду и Месси: «Они делали сумасшедшие вещи»

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Форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн поделился мнением об игре капитана «Аль-Насра» Криштиану Роналду и нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.

«Похоже, все думают, что после многолетнего противостояния Месси и Роналду наступила эпоха Холанна против Мбаппе, но нужно подчеркнуть, что Месси и Криштиану делали сумасшедшие вещи. И важно помнить, что они до сих пор их делают. Хоть они и становятся старше, но остаются фантастическими игроками. Иметь возможность наблюдать за этими двумя выдающимися чемпионами — это привилегия.

Я никогда не противопоставляю себя другим игрокам. Я не такой человек. Я сосредоточен на себе и хочу становиться лучше с каждым днем, продолжать получать удовольствие от того, что делаю, быть лучшей версией себя", — приводит слова Холанна France Football.

В сезоне-2022/23 норвежский футболист провел 53 матча за «Манчестер Сити» во всех турнирах, отметился 52 голами и 9 результативными передачами. Также 23-летний форвард вместе с «горожанами» взял требл — команда выиграла АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Эрлин Холанн
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 4 4 0 0 11-2 12
2
 Тоттенхэм 4 3 1 0 11-4 10
3
 Ливерпуль 4 3 1 0 9-3 10
4
 Вест Хэм 4 3 1 0 9-4 10
5
 Арсенал 4 3 1 0 8-4 10
6
 Брайтон 4 3 0 1 12-6 9
7
 Кр. Пэлас 4 2 1 1 5-4 7
8
 Брентфорд 4 1 3 0 8-5 6
9
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
10
 Астон Вилла 4 2 0 2 8-9 6
11
 МЮ 4 2 0 2 5-7 6
12
 Челси 4 1 1 2 5-5 4
13
 Фулхэм 4 1 1 2 4-10 4
14
 Ньюкасл 4 1 0 3 7-7 3
15
 Вулверхэмптон 4 1 0 3 4-8 3
16
 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
17
 Шеффилд Юн. 4 0 1 3 4-7 1
18
 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
19
 Лутон Таун 3 0 0 3 2-9 0
20
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.09 14:30
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 - : -
16.09 17:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
16.09 17:00
Фулхэм – Лутон Таун
 - : -
16.09 17:00
МЮ – Брайтон
 - : -
16.09 17:00
Тоттенхэм – Шеффилд Юн.
 - : -
16.09 17:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
16.09 19:30
Эвертон – Арсенал
 - : -
17.09 16:00
Борнмут – Челси
 - : -
17.09 18:30
Ньюкасл – Брентфорд
 - : -
18.09 21:45
Нот. Форест – Бернли
 - : -
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