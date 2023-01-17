Холанн: «Сульшер говорил мне: «Ты понятия не имеешь, как бить головой»

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлин Холанн рассказал о работе под руководством Уле-Гуннар Сульшера в «Мольде».

«Первое, что сказал мне Сульшер, было: «Ты понятия не имеешь, как бить головой. Мы должны работать над этим». Мы занимались этим два года, это было полезно для меня. Прежде я не мог ударить по мячу головой, а теперь забиваю так голы», — цитирует Холанна GQ Sports.

В составе «Мольде» он выступал с 2017 по 2018 год. После — он перешел в «Ред Булл Зальцбург». В 2020 году Холанд пополнил состав дортмундской «Боруссии». На данный момент он играет в «Манчестер Сити».