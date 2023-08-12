Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Таблица переходов
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 09:49

Холанн рассказал, почему Гвардиола разозлился на него

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Хосеп Гвардиола и Эрлин Холанн.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн высказался о конфликте с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.

«Хорошо начинать с победы после нескольких месяцев отсутствия. Нас сильно запрессинговали, но мы находимся в начальной фазе этого сезона, и мы постараемся не напрягаться и сосредоточиться лишь на себе. Мне просто нужно продолжать работать, отдыхать и не думать слишком много о негативных вещах. Это важная составляющая успеха», — приводит слова Холанна Sky Sports.

Он также рассказал о ссоре с Гвардиолой после первого тайма.

«Ссора произошла из-за последнего действия, когда Бернарду не отдал мне пас, — Пеп был немного зол на меня из-за моих просьб о пасе. Все видят, что я развиваю свою игру. Я стараюсь изо всех сил каждый день — работать с Пепом одно удовольствие, я не знаю, есть ли кто-то лучше него для молодого игрока. Но я еще молод, не забывайте. Я просто наслаждаюсь хаосом вокруг меня и играю на поле», — добавил Холанн.

Сразу после свистка на перерыв Гвардиола подбежал к 23-летнему норвежцу и начал его отчитывать. Увидев оператора, тренер подошел к нему и отпихнул камеру в другую сторону.

Матч первого тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Бернли» завершился со счетом 3:0. 23-летний футболист в этой встрече забил два мяча.

19 августа «Манчестер Сити» сыграет с «Ньюкаслом», «Бернли» встретится с «Астон Виллой».

Источник: https://www.skysports.com/manchester-city
Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
1
Обсудить
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Урал» примет «Спартак» в стартовом матче 4-го тура РПЛ 11 августа
Роналду могут депортировать из Саудовской Аравии за христианский жест после гола
Конфликт двух сел почти на 100 участников произошел в Дагестане
Вильфанд спрогнозировал сильные дожди в 14 регионах РФ в ближайшие дни
В Сирии самолеты РФ подверглись воздействию систем наведения коалиции во главе с США
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гвардиола рассказал, о чем говорил с Холанном после первого тайма матча с «Бернли»

Артета — о старте сезона АПЛ: «Это новый вызов и новая возможность»