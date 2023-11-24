Холанн сможет сыграть с «Ливерпулем»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн сможет принять участие в матче 13-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля», сообщает ESPN. 23-летний норвежец на этой неделе тренировался в расположении клуба.

На этой неделе норвежский форвард пропустил матч отборочного турнира Евро-2024 против Шотландии из-за сильной боли и скованности в движениях.

Матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоится в субботу, 25 ноября. Начало встречи — 15.30 по московскому времени.

23-летний Холанн в сезоне-2023/24 провел 18 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.