Холанн установил рекорд АПЛ в XXI веке

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн установил рекорд английской премьер-лиги в XXI веке, сообщает Opta Sports.

31 августа хет-трик 24-летнего норвежца принес «Манчестер Сити» выездную победу над «Вест Хэмом» в 3-м туре АПЛ. Ранее Холанн забил три мяча в ворота «Ипсвича» (4:1) в предыдущем туре.

Холанн стал первым игроком АПЛ с 1994 года, дважды оформившим хет-трик в 3-х стартовых турах чемпионата Англии. В последний раз подобного добивался экс-нападающий «Брэдфорда» Пол Джуэлл в сезоне-1994/95.

После трех туров Холанн с 7 забитыми мячами лидирует в гонке бомбардиров АПЛ.