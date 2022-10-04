Холанн установил рекорд по забитым мячам в первых 100 матчах в европейских лигах

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн забил 103 мяча в 100 первых матчах в рамках европейских чемпионатов. 22-летний норвежский футболист показал лучший старт за всю историю высших европейских дивизионов, сообщает The Sun.

На втором месте бывший нападающий ПСВ, «Барселоны» и «Валенсии» Ромарио, на счету которого 90 мячей в первых 100 матчах в рамках чемпионатов европейских стран. Далее расположились Роналдо (86), Руд ван Нистелрой (77), Луис Суарес (59) и Килиан Мбаппе (58).

На десятом месте находится нападающий «ПСЖ» Лионель Месси с 41 мячом. Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду занимает 13-ю строчку (16).

Холанн присоединился к «Манчестер Сити» в 2022 году и провел за команду 11 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал три результативные передачи.

Норвежец ранее также выступал за дортмундскую «Боруссию» и «Зальцбург».