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Сегодня, 16:28

Холанн установил рекорд по забитым мячам в первых 100 матчах в европейских лигах

Эрлин Холанн.
Фото Reuters

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн забил 103 мяча в 100 первых матчах в рамках европейских чемпионатов. 22-летний норвежский футболист показал лучший старт за всю историю высших европейских дивизионов, сообщает The Sun.

Эрлинг Холанн и&nbsp;Фил Фоден. «Сити» уничтожил «Юнайтед» в дерби. Команды забили девять голов, у Холанна и Фодена — по хет-трику

На втором месте бывший нападающий ПСВ, «Барселоны» и «Валенсии» Ромарио, на счету которого 90 мячей в первых 100 матчах в рамках чемпионатов европейских стран. Далее расположились Роналдо (86), Руд ван Нистелрой (77), Луис Суарес (59) и Килиан Мбаппе (58).

На десятом месте находится нападающий «ПСЖ» Лионель Месси с 41 мячом. Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду занимает 13-ю строчку (16).

Холанн присоединился к «Манчестер Сити» в 2022 году и провел за команду 11 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал три результативные передачи.

Норвежец ранее также выступал за дортмундскую «Боруссию» и «Зальцбург».

Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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