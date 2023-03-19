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Сегодня, 13:52

Холанн: «Нужно в каждом матче показывать лучший футбол. Сейчас будет решаться все»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказался о шансах своей команды на трофеи в этом сезоне.

«Думаю, наступила та часть сезона, в ходе которой мы должны быть на максимуме. Сейчас будет решаться все. Мы должны в каждом матче показывать лучший футбол. Последние два матча были финалами для нас. Вот этим мы и занимаемся. Я горд и счастлив. Не знаю, что еще сказать. Будет здорово сыграть на «Уэмбли». Нужно попробовать снова», — приводит слова Холанна пресс-служба «Манчестер Сити».

Его команда участвует в полуфинале Кубка Англии. В четвертьфинале Лиги чемпионов «горжанам» предстоит сыграть с «Баварией».

В чемпионате Англии «Манчестер Сити» занимает второе место турнирной таблицы и отстают от лидирующего «Арсенала» на 5 очков.

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Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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