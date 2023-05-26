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Сегодня, 08:20

Холанн высказался о своей высокой результативности в «Манчестер Сити»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказался о своей результативности в АПЛ.

«У меня не было сомнений перед стартом сезона. Я знал, что проявлю себя и буду играть в хорошей команде. Так что сомнений не было. Честно говоря, я не ожидал такого хорошего результата, но ожидал, что буду забивать. В прошлом сезоне «Сити» забил 100 мячей, так что я, конечно, ожидал, что буду забивать в этой команде, но не думал, что голов будет так много», — приводит слова Холанна Sky Sports.

В текущем сезоне 22-летний норвежец провел за «Манчестер Сити» 51 матч, забил 52 гола и отдал девять результативных передач.

Его команда досрочно выиграла чемпионат Англии. В финале Кубка Англии «горожанам» предстоит сыграть против «Манчестер Юнайтед» В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Интером».

Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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