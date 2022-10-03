Холанн за 8 матчей догнал Роналду по количеству хет-триков в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн забил три гола в матче 9-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (6:3).

По количеству хет-триков в АПЛ Холанн сравнялся с форвардом «МЮ» Криштиану Роналду. У игроков теперь по три хет-трика в этом турнире.

Причем 22-летнему Холанну для достижения этой отметки понадобилось 8 матчей, а 37-летнему Роналду — 232.

Норвежский футболист перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в летнее трансферное окно. В текущем сезоне он сыграл за английский клуб 10 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 3 голевые передачи.