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Сегодня, 12:44

Холанн за 8 матчей догнал Роналду по количеству хет-триков в АПЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
Эрлин Холанн.
Фото Reuters

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн забил три гола в матче 9-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (6:3).

По количеству хет-триков в АПЛ Холанн сравнялся с форвардом «МЮ» Криштиану Роналду. У игроков теперь по три хет-трика в этом турнире.

Причем 22-летнему Холанну для достижения этой отметки понадобилось 8 матчей, а 37-летнему Роналду — 232.

Норвежский футболист перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в летнее трансферное окно. В текущем сезоне он сыграл за английский клуб 10 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 3 голевые передачи.

Криштиану Роналду
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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