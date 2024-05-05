Холанн заявил, что его не волнуем мнением Роя Кина о нем

Нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна отреагировал на слова экс-игрока Роя Кина. Ранее тот назвал форварда «горожан» игроком уровня четвертой английской лиги.

«Меня действительно не волнует этот человек», — сказал Холанн ViaPlay.

23-летний норвежец лидирует в списке лучших бомбардиров АПЛ с 25 забитыми мячами, опережая Коула Палмера («Челси») и Александра Исака («Ньюкасл»), отличившихся по 20 раз.

«Манчестер Сити» набрал 82 очка в 35 матчах и находится на второй строчке в таблице АПЛ. У команды есть один матч в запасе. Первое место занимает «Арсенал» с 83 баллами в 36 играх, третье — «Ливерпуль» (75 очков в 35 матчах).