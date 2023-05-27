Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 13:28

Холанн: «Я бы взял правую ногу Роналду, а не левую ногу Месси. Левая у меня и так неплохая»

Иван Торопцев
Корреспондент
Эрлин Холанн.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн заявил, что взял бы правую ногу у Криштиану Роналду, а не левую Лионеля Месси.

«Сложный вопрос. Поскольку левая нога у меня и так неплохая, я выберу правую ногу Криштиану», — сказал Холанн в эфире подкаста Rio Ferdinand Presents LIVE.

Холанн забил 52 гола и сделал 9 результативных передач в 51 матче за «Манчестер Сити» во всех турнирах. В сезоне-2022/23, который стал для 22-летнего норвежца дебютным за «горожан», форвард был признан лучшим футболистом английской премьер-лиги.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
1
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В женском теннисе вспомнили о судьбе Пэн Шуай. WTA больше не разыскивает пропавшую китаянку
5 лет назад Овечкин очаровал Трампа. Но пойдут ли русские хоккеисты к Байдену?
МИД РФ обвинил США в затягивании конфликта на Украине
ВС РФ стянули дополнительные подразделения на артемовское направление
В США назвали абсурдной позицию Вашингтона по Артемовску
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Тоттенхэм» интересуется Де Дзерби, но итальянец не планирует уходить из «Брайтона» летом

Эрлин Холанн признан лучшим футболистом сезона в АПЛ