Холанн: «Я бы взял правую ногу Роналду, а не левую ногу Месси. Левая у меня и так неплохая»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн заявил, что взял бы правую ногу у Криштиану Роналду, а не левую Лионеля Месси.

«Сложный вопрос. Поскольку левая нога у меня и так неплохая, я выберу правую ногу Криштиану», — сказал Холанн в эфире подкаста Rio Ferdinand Presents LIVE.

Холанн забил 52 гола и сделал 9 результативных передач в 51 матче за «Манчестер Сити» во всех турнирах. В сезоне-2022/23, который стал для 22-летнего норвежца дебютным за «горожан», форвард был признан лучшим футболистом английской премьер-лиги.