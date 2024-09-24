Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 07:28

Холанна не накажут за бросок мяча в голову защитнику «Арсенала»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Эрлин Холанн.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн не будет наказан по итогам матча против «Арсенала» (2:2) в 5-м туре АПЛ, сообщает Sky Sports.

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс сравнял счет и принес «горожанам» ничью на последних минутах матча. После этого Холанн схватил мяч из ворот и бросил его в затылок защитника «Арсенала» Габриэла Магальяйнса.

По информации источника, норвежца не накажут, поскольку его поведение еще по ходу матча рассмотрел арбитр ВАР, не увидевший в действиях нападающего повод для наказания.

Эрлин Холанн
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Греция предложила УЕФА вернуть на турниры молодежные команды России
Разгромившего могилу Маслякова вандала увезли в психиатрическую лечебницу
Отец отравившейся полуфабрикатами семьи из Красноярского края дал показания СК
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
У СКА мощный новичок с тяжелым характером. От Деанджело избавлялись за драку с русским вратарем
Niletto появился в новой серии «Простоквашино»
Сегодня
Вчера
Неделя