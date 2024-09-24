Холанна не накажут за бросок мяча в голову защитнику «Арсенала»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн не будет наказан по итогам матча против «Арсенала» (2:2) в 5-м туре АПЛ, сообщает Sky Sports.

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс сравнял счет и принес «горожанам» ничью на последних минутах матча. После этого Холанн схватил мяч из ворот и бросил его в затылок защитника «Арсенала» Габриэла Магальяйнса.

По информации источника, норвежца не накажут, поскольку его поведение еще по ходу матча рассмотрел арбитр ВАР, не увидевший в действиях нападающего повод для наказания.