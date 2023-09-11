Холаннн поделился мнением о соперничестве с Мбаппе после эпохи Месси и Роналду

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн не считает, что между ним и форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе будет соперничество, как у аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.

«Так думают все, но нужно подчеркнуть, насколько были сумасшедшими поступки Месси и Криштиану. Вы также должны помнить, что они все еще продолжают совершать их, даже находясь в более зрелом возрасте. Но они по-прежнему фантастические игроки. Я никогда не говорю о том, что соперничаю с другими футболистами — это не мой взгляд на вещи. Я сосредотачиваюсь на себе, стараюсь становиться лучше каждый день, продолжать получать удовольствие от того, что делаю, и быть лучшей версией себя», — приводит Mirror слова Холанна.

В текущем сезоне АПЛ 23-летний Холанн провел 4 матча за «Манчестер Сити», в которых отметился 6 голами и 1 результативной передачей. На счету 24-летнего Мбаппе 5 забитых мячей в 3 играх за «ПСЖ» в этом сезоне лиги 1.