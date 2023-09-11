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Сегодня, 00:51

Холаннн поделился мнением о соперничестве с Мбаппе после эпохи Месси и Роналду

Алина Савинова
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн не считает, что между ним и форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе будет соперничество, как у аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.

«Так думают все, но нужно подчеркнуть, насколько были сумасшедшими поступки Месси и Криштиану. Вы также должны помнить, что они все еще продолжают совершать их, даже находясь в более зрелом возрасте. Но они по-прежнему фантастические игроки. Я никогда не говорю о том, что соперничаю с другими футболистами — это не мой взгляд на вещи. Я сосредотачиваюсь на себе, стараюсь становиться лучше каждый день, продолжать получать удовольствие от того, что делаю, и быть лучшей версией себя», — приводит Mirror слова Холанна.

В текущем сезоне АПЛ 23-летний Холанн провел 4 матча за «Манчестер Сити», в которых отметился 6 голами и 1 результативной передачей. На счету 24-летнего Мбаппе 5 забитых мячей в 3 играх за «ПСЖ» в этом сезоне лиги 1.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/haaland-mbappe-messi-ronaldo-theory-30907515
Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Эрлин Холанн
Футбол
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 Ман. Сити 4 4 0 0 11-2 12
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 Тоттенхэм 4 3 1 0 11-4 10
3
 Ливерпуль 4 3 1 0 9-3 10
4
 Вест Хэм 4 3 1 0 9-4 10
5
 Арсенал 4 3 1 0 8-4 10
6
 Брайтон 4 3 0 1 12-6 9
7
 Кр. Пэлас 4 2 1 1 5-4 7
8
 Брентфорд 4 1 3 0 8-5 6
9
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
10
 Астон Вилла 4 2 0 2 8-9 6
11
 МЮ 4 2 0 2 5-7 6
12
 Челси 4 1 1 2 5-5 4
13
 Фулхэм 4 1 1 2 4-10 4
14
 Ньюкасл 4 1 0 3 7-7 3
15
 Вулверхэмптон 4 1 0 3 4-8 3
16
 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
17
 Шеффилд Юн. 4 0 1 3 4-7 1
18
 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
19
 Лутон Таун 3 0 0 3 2-9 0
20
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
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16.09 14:30
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 - : -
16.09 17:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
16.09 17:00
Фулхэм – Лутон Таун
 - : -
16.09 17:00
МЮ – Брайтон
 - : -
16.09 17:00
Тоттенхэм – Шеффилд Юн.
 - : -
16.09 17:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
16.09 19:30
Эвертон – Арсенал
 - : -
17.09 16:00
Борнмут – Челси
 - : -
17.09 18:30
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