Холанн: «У меня есть Пеп Гвардиола, который обо мне заботится»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн доволен тем, как развивается его карьера в Англии.



«Я нахожусь в идеальном месте: я молод, у меня есть Пеп Гвардиола, который обо мне заботится. У меня все хорошо, мне это нравится и я счастлив! Я хочу большего. Моя единственная цель — выиграть Премьер-лигу, а после этого я сосредоточусь на завоевании Кубка Англии. Я хочу выигрывать больше крупных трофеев, потому что ощущение от выигрыша требла было нереальным. Мне это очень понравилось, поэтому я хотел бы сделать это снова», — цитирует Холанна AS.

В текущем сезоне во всех турнирах норвежец провел 53 матча. На счету форварда 52 мяча и 9 голевых передач. «Манчестер Сити» после 35 встреч идет на втором месте в турнирной таблице АПЛ, на одно очко отставая от «Арсенала». При этом, у команды Гвардиолы есть матч в запасе.