Хосе Энрике заявил, что «Ливерпуль» договорился с Гравенберхом о контракте

Экс-игрок «Ливерпуля» Хосе Энрике заявил, что клуб договорился о контракте с полузащитником «Баварии» Райаном Гравенберхом.

«Райан — наш игрок, амиго... Он сказал руководству «да». У него тот же агент, что и у меня. Я говорю о команде Райолы. Не так давно у нас была встреча в Лондоне. Это наш игрок», — приводит слова Энрике Goal.

Граверберх прошлым летом присоединился к «Баварии», перебравшись из «Аякса» за 16 миллионов фунтов плюс бонусы.

В текущем сезоне 20-летний футболист сыграл за команду 24 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.