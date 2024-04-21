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Сегодня, 11:23

Гвардиола: «Матч против «Челси» — лучший из тех, что я видел, учитывая 120 минут против «Реала»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил своих игроков после победы над «Челси» (1:0) в полуфинале Кубка Англии.

«Игра была напряженной. «Челси» потрясающе действовал в переходных фазах и хорошо контролировал мяч. Порой мы легко теряли мяч из-за усталости. Футболисты приложили невероятные усилия.

Их сегодняшняя игра — одна из лучших, что я видел, учитывая 120 минут против «Реала», их эмоции и готовность навязывать физическую борьбу. На следующий день после игры с «Реалом» у нас было восстановление, а вчера мы просто поздоровались друг с другом. В таких условиях невозможно ни к чему подготовиться», — сказал Гвардиола после игры.

Испанец также раскритиковал календарь «Манчестер Сити».

В финале Кубка Англии «горожане» сыграют с победителем в паре «Ковентри» — «Манчестер Юнайтед».

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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