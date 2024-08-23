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Сегодня, 06:09

Гвардиола опасается матчей против «Ньюкасла»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что «Ньюкасл» в этом сезоне будет бороться за высокие места в АПЛ.

«Ньюкасл» вернется, потому что у них одна игра в неделю. У них нет еврокубков, а энергия, с которой они играют, физическая подготовка, всего одна игра в неделю, мы будем опасаться, когда будем играть против них", — сказал Гвардиола на подкасте Men in Blazers.

В первом туре «Ньюкасл» одержал победу над «Саутгемптоном» (1:0), а «Манчестер Сити» победил «Челси» (2:0).

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Ньюкасл Юнайтед
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