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Гвардиола: «Манчестер Сити» рискуемт не попасть в Лигу чемпионов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем 18-го тура АПЛ против «Эвертона» отметил, что его команда рискует не попасть в Лигу чемпионов по итогам сезоне.

«Сейчас мы рискуем не попасть в Лигу чемпионов... Конечно, это так! Определенно. «Манчестер Сити» должен набирать очки и побеждать в матчах, иначе мы не попадем в Лигу чемпионов!» — приводит BBC слова Гвардиолы.

Матч «Манчестер Сити» — «Эвертон» состоится в четверг, 26 декабря. Начало игры — 15:30 по московскому времени.

Команда Гвардиолы набрала 27 очков в 17 играх АПЛ и занимает 6-е место в турнирной таблице. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 36 очков.

Хосеп Гвардиола
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
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