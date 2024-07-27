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Сегодня, 05:35

Гвардиола: «Не исключаю, что мой контракт будет продлен»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хосеп Гвардиола.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не исключает, что может продлить свой контракт.

«Мы говорим с клубом много лет. Не исключаю, что контракт будет продлен. Я говорил, что хотел бы остаться, потому что я хотел бы остаться. 9 лет в одном клубе — это вечность. Я хочу быть уверен, что это правильное решение для клуба, для игроков», — приводит журналист Джо Брэй слова Гвардиолы.

Гвардиола возглавляет команду с 2016 года. За это время «Манчестер Сити» шесть раз становились чемпионами Англии, а также выигрывали Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Хосеп Гвардиола. Daily Mail: Гвардиола покинет «Манчестер Сити» летом 2025 года
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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