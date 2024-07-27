Гвардиола: «Не исключаю, что мой контракт будет продлен»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не исключает, что может продлить свой контракт.

«Мы говорим с клубом много лет. Не исключаю, что контракт будет продлен. Я говорил, что хотел бы остаться, потому что я хотел бы остаться. 9 лет в одном клубе — это вечность. Я хочу быть уверен, что это правильное решение для клуба, для игроков», — приводит журналист Джо Брэй слова Гвардиолы.

Гвардиола возглавляет команду с 2016 года. За это время «Манчестер Сити» шесть раз становились чемпионами Англии, а также выигрывали Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.