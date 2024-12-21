Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 20:47

Гвардиола: «Должен обходиться теми игроками, которые есть»

Руслан Минаев
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (1:2) в 17-м туре АПЛ.

«Результаты неудовлетворительные. Сейчас я стараюсь быть простым, придерживаться своих принципов и вселять уверенность в команду. Мы должны обходиться теми игроками, которые у нас есть», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

Нападающий &laquo;Манчестер Сити&raquo; Эрлин Холанн. Да что с «Манчестер Сити»?! Новое поражение — на Гвардиолу уже откровенно больно смотреть

«Манчестер Сити» не может одержать победу в АПЛ на протяжении трех матчей (2 поражения и 1 ничья). Команда Хосепа Гвардиолы опустилась на шестое место в турнирной таблице с 27 очками.

2
Хосеп Гвардиола
ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Сити
Читайте также
В Москве задержали подозреваемого в хищении экс-замминистра просвещения РФ
Россия осталась без Лиги чемпионов, матчей сборных придется ждать еще два года. В РФС заговорили о возвращении нашего футбола, но оно получится максимально тяжелым
Сотникова подвела итоги чемпионата России-2025
«Манчестер Сити» проиграл «Астон Вилле» в матче чемпионата Англии
МВФ объявил Украине три новых условия для продолжения финансирования
В ЛНР в результате ДТП с участием автобуса погибли семь человек
Сегодня
Вчера
Неделя