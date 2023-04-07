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Сегодня, 22:15

Гвардиола: «Арсенал» досрочно станет чемпионом, если «Сити» потеряет очки»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не исключает, что клуб станет чемпионом Англии.

«Если мы потеряем очки, «Арсенал» станет чемпионом досрочно. Если будем побеждать, побеждать и побеждать, мы можем стать чемпионами в конце сезона. Наша команда привыкла, это не проблема. Мы должны выигрывать свои матчи», — приводит слова Гвардиолы CityXtra.

«Манчестер Сити» идет на 2-м месте в турнирной таблице АПЛ, остовая от «Арсенала» на 8 очков.

8 апреля команда Гвардиолы сыграет с «Саутгемптоном» на выезде, а «Арсенал» 9 апреля примет «Ливерпуль».

Хосеп Гвардиола
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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