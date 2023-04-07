Гвардиола: «Арсенал» досрочно станет чемпионом, если «Сити» потеряет очки»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не исключает, что клуб станет чемпионом Англии.

«Если мы потеряем очки, «Арсенал» станет чемпионом досрочно. Если будем побеждать, побеждать и побеждать, мы можем стать чемпионами в конце сезона. Наша команда привыкла, это не проблема. Мы должны выигрывать свои матчи», — приводит слова Гвардиолы CityXtra.

«Манчестер Сити» идет на 2-м месте в турнирной таблице АПЛ, остовая от «Арсенала» на 8 очков.

8 апреля команда Гвардиолы сыграет с «Саутгемптоном» на выезде, а «Арсенал» 9 апреля примет «Ливерпуль».