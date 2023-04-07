Гвардиола: «Арсенал» досрочно станет чемпионом, если «Сити» потеряет очки»

Сегодня, 22:15
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не исключает, что клуб станет чемпионом Англии.
«Если мы потеряем очки, «Арсенал» станет чемпионом досрочно. Если будем побеждать, побеждать и побеждать, мы можем стать чемпионами в конце сезона. Наша команда привыкла, это не проблема. Мы должны выигрывать свои матчи», — приводит слова Гвардиолы CityXtra.
«Манчестер Сити» идет на 2-м месте в турнирной таблице АПЛ, остовая от «Арсенала» на 8 очков.
8 апреля команда Гвардиолы сыграет с «Саутгемптоном» на выезде, а «Арсенал» 9 апреля примет «Ливерпуль».