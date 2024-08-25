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Сегодня, 04:18

Гвардиола: «Самый невероятный нападающий, которого я когда-либо видел, — Месси»

Ана Горшкова
Корреспондент
Хосеп Гвардиола и Эрлин Холанн.
Фото Reuters
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не считает Эрлина Холанна самым совершенным центральным нападающим.

«Является ли Холанн самым совершенным центральным нападающим, которого мы когда-либо видели? Самый невероятный нападающий, которого я когда-либо видел, — это Месси», — приводит слова Гвардиолы beIN SPORTS.

Ранее Холанн пошутил, что не нужен «Манчестер Сити».

24-летний форвард с 2022 года играет за «горожан». Он провел 101 матч во всех турнирах, забил 94 гола и сделал 14 голевых передач.

Лионель Месси
Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
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