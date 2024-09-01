Гвардиола: «Холанн неудержим, его не остановит ни один защитник, даже с пистолетом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру нападающего команды Эрлина Холанна в 3-м туре АПЛ против «Вест Хэма» (3:1). Холанн оформил хет-трик.

«Эрлин неудержим, его не остановит ни один центральный защитник, даже с пистолетом. Он играет намного лучше по всем показателям. Холанн остается на 20-30 минут после тренировок. Ему нужна команда, и ему нужно, чтобы команда давала больше мячей в финальной трети. Эрлин всегда забивает голы, и это то, что он должен делать. Мы рады очередному хет-трику, качеству завершений, он был вовлечен в игру», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.

«Манчестер Сити» набрал 9 очков в 3 матчах и лидирует в турнирной таблице АПЛ. 14 сентября команда сыграет с «Брентфордом».