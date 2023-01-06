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Сегодня, 16:59

Гвардиола: «Льюис изменил игру. Он знает, что от него требуется»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил прогресс 18-летнего защитника «горожан» Рико Льюиса.

«В последних матчах Рико продемонстрировал способность делать полузащиту лучше. Есть игроки, которые сами по себе играют очень хорошо, однако он обладает способностью делать лучше игру всей команды. В каждый момент он знает, что нужно делать. Он может менять игру команды в каждой встрече», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

В текущем сезоне Льюис провел за «Манчестер Сити» 10 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
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