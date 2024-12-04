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Сегодня, 03:05

Гвардиола: «Возможно, мы довольно похожи с Моуринью... Но он выиграл три титула АПЛ, а я — шесть»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хосеп Гвардиола.
Фото AFP
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал сравнения с бывшим тренером «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после жеста испанца в матче с «Ливерпулем» (2:0) в 13-м туре АПЛ.

Когда болельщики начали скандировать кричалки об увольнении Гвардиолы, он показал трибунам пальцами 6 пальцев, намекая на 6 чемпионских титулов.

«Надеюсь, что не в моем случае! В конце концов, возможно, мы довольно похожи... Но он выиграл три титула, а я — шесть», — приводит The Guardian слова Гвардиолы.

«Манчестер Сити» не выигрывает на протяжении семи матчей во всех турнирах — 6 поражений и 1 ничья. Команда Гвардиолы занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ с 23 очками.

Главный тренер &laquo;Манчестер Сити&raquo; Хосеп Гвардиола. Гвардиола показал болельщикам «Ливерпуля» жест в стиле Моуринью. Они кричали, что Пепа утром уволят

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
Жозе Моуринью
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