Гвардиола: «Если Моуринью обидели мои слова, то мне жаль, но это была всего лишь шутка»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на резкие слова от Жозе Моуриню, тренирующего «Фенербахче». Португальский специалист заявил, что он выиграл 3 чемпионских титула АПЛ честно в отличие от Пепа.
«Я бы сказал Моуринью, что мы невиновны, пока не доказано обратное! Если я когда-нибудь его обидел, мне очень жаль, но это была всего лишь шутка. Дело в том, что... у Моуринью три титула АПЛ, у меня — шесть! Это просто факты!» — приводит Beanyman Sports слова Гвардиолы.
Во время матча «Сити» против «Ливерпуля» (0:2) в 13-м туре чемпионата Англии Гвардиола в ответ на оскорбительные кричали от фанатов показал трибунам 6 пальцев, намекая на 6 чемпионских титулов. После этого жеста его стали сравнивать с Моуринью, на что испанский специалист заявил: «Возможно, мы довольно похожи... Но он выиграл три титула, а я — шесть».