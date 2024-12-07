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Гвардиола: «Если Моуринью обидели мои слова, то мне жаль, но это была всего лишь шутка»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на резкие слова от Жозе Моуриню, тренирующего «Фенербахче». Португальский специалист заявил, что он выиграл 3 чемпионских титула АПЛ честно в отличие от Пепа.

«Я бы сказал Моуринью, что мы невиновны, пока не доказано обратное! Если я когда-нибудь его обидел, мне очень жаль, но это была всего лишь шутка. Дело в том, что... у Моуринью три титула АПЛ, у меня — шесть! Это просто факты!» — приводит Beanyman Sports слова Гвардиолы.

Во время матча «Сити» против «Ливерпуля» (0:2) в 13-м туре чемпионата Англии Гвардиола в ответ на оскорбительные кричали от фанатов показал трибунам 6 пальцев, намекая на 6 чемпионских титулов. После этого жеста его стали сравнивать с Моуринью, на что испанский специалист заявил: «Возможно, мы довольно похожи... Но он выиграл три титула, а я — шесть».

Арне Слот, Хосеп Гвардиола и&nbsp;Жозе Моуриньо. Гвардиолу провоцируют на конфликты. Пеп не отреагировал на подкол Слота, но жестко получил от Моуринью
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Фенербахче
Жозе Моуринью
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