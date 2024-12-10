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Гвардиола — о завершении карьеры: «Я хотел бы бросить все и пойти играть в гольф, но не могу»

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о том, когда он планирует завершить тренерскую карьеру.

«Я хотел бы бросить все и пойти играть в гольф, но не могу. Придет время, когда я почувствую, что все, хватит, и тогда определенно остановлюсь», — цитирует Гвардиолу журналист Дани Гарсия в своих соцсетях.

Ранее 53-летний специалист заявил, что «Манчестер Сити» станет последним клубом в его карьере. Гвардиола возглавляет «горожан» с июля 2016 года. В ноябре клуб продлил контракт с тренером до лета 2027-го.

В нынешнем сезоне «Ман Сити» после 15 туров занимает четвертое место в АПЛ с 27 очками. Команда одержала только 1 победу в последних 9 матчах во всех турнирах.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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