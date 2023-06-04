Гвардиола: «Сейчас можно и о требле поговорить»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после победы в Кубке Англии на «Манчестер Юнайтед».

«Сейчас можно и о требле поговорить. Конечно, нам еще предстоит выиграть Лигу чемпионов. Мы выступили очень хорошо, во втором тайме появилось больше пространства. Завтра и послезавтра игроки будут отдыхать, потом три-четыре тренировки — и вылет в Стамбул. Я остаюсь фанатом «Барселоны», но «Манчестер Сити» я буду любить до конца своей жизни. Я знаю, какую радость мы подарили фанам сегодня, обыграв наших земляков», — цитирует слова Гвардиолы BBC Sport.

«Манчестер Сити» завоевал свой седьмой Кубок Англии в истории (1903/04, 1933/34, 1955/56, 1968/69, 2010/11, 2018/19, 2022/23).

«Манчестер Сити» имеет шансы оформить требл в текущем сезоне, если обыграет «Интер» в финале Лиги чемпионов. Игра пройдет 10 июня в Стамбуле.