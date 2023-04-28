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Гвардиола: «Я прекрасно знаю Артету. «Арсенал» не сдастся»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о борьбе за чемпионство в АПЛ с «Арсеналом».

«Я прекрасно знаю Микеля Артету, и игроки знают, что «Арсенал» не сдастся. Один из главных подарков для «Арсенала» уже сделан — попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Они не сдадутся. Когда мы оторвемся на 10 очков, я скажу, что все почти кончено, но сегодня реальность такова, что мы отстаем на два очка. У нас есть две игры в запасе, но мы должны уважать команды, с которыми мы играем — «Вест Хэм» и «Брайтон» — и мы должны побеждать их», — приводит слова Гвардиолы Goal.

Также он рассказал, что сказал игрокам после крупной победы над «Арсеналом» (4:1).

«Я сказал игрокам: «То, что произошло с «Арсеналом» в последних матчах — три ничьи, одно поражение — может произойти и с нами. Это невозможно? Нет, друзья мои, это возможно. Вы можете потерять очки за одну неделю. Мы должны помнить об этом, и тогда нам будет легче не терять очки», — рассказал Гвардиола.

«Сити» выиграл все свои последние семь матчей в АПЛ. «Арсенал», тем временем, не выигрывает уже четыре матча в лиге.

Источник: Goal
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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