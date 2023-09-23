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Сегодня, 20:38

Гвардиола прокомментировал победу «Сити» над «Ноттингем Форест»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о победе над «Ноттингем Форест» (2:0) в матче 6-го тура АПЛ.

«Исключительная игра в первом тайме. Во втором — отличная оценка нашей стойкости и работе, потому что мы играли 51 или 52 минуты вдесятером против одиннадцати, это было непросто, но мы были великолепны. Дальше нужно восстанавливаться к следующему матчу», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

«Сити» одержал шестую победу подряд и занимает первое место в АПЛ с 18 очками. «Ноттингем» находится на 10-й строчке (7 очков).

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
ФК Ноттингем Форест
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