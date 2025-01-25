Гвардиола — о Хусанове в матче с «Челси»: «Любой игрок может допустить ошибку»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об игре защитника команды Абдукодира Хусанова в матче 23-го тура АПЛ с «Челси» (3:1).

«Он не говорит по-английски, поэтому я с ним не общался. С ним все будет в порядке. Он провел всего одну или две тренировки. Я не хотел форсировать возвращение Джона Стоунса после травмы. Любой игрок может допустить ошибку. Болельщики всегда поддерживают новых футболистов. Он так молод. Он научится», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

20-летний Хусанов впервые сыграл за «Манчестер Сити» в матче с «Челси». Он вышел в стартовом составе, на 4-й минуте получил желтую карточку и был заменен на 54-й минуте.