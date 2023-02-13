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Сегодня, 08:20

Гвардиола — о чемпионской гонке с «Арсеналом»: «Мы поедем в Лондон, чтобы попытаться там победить»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от перенесенного матча 12-го тура АПЛ против «Арсенала».

В 23-м туре чемпионата Англии «горожане» переиграли «Астон Виллу» (3:1) и сократили отставание от «канониров», которые потеряли очки в матче с «Брентфордом» (1:1).

«У «Арсенала» есть игра в запасе. Посмотрим на ситуацию, когда позади будут все туры чемпионата. Мы поедем в Лондон, чтобы попытаться там победить. Если команда набирает 50 очков за первый круг, это потому, что она очень сильна. Мы сократили отставание сегодня, проведя очень хороший матч с «Астон Виллой», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

«Канониры» возглавляют турнирную таблицу АПЛ, набрав 51 очко за 21 матч. «Горожане» отстают от лидеров чемпионата на три очка, при этом у лондонской команды есть игра в запасе.

«Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграют в перенесенном матче 12-го тура премьер-лиги 15 февраля, начало встречи — 22.30 мск.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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